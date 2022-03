NATO wysłało sygnał Putinowi. "Nie oglądajmy się ciągle na Rosję"

- To co obecnie się dzieje w Ukrainie pokazuje, że ten rosyjski kolos, opisywany jako "druga armia na świecie", nie jest tym, kim go przedstawiano. Nie podkreślajmy ponad miarę tego, jak zareaguje Rosja. To my pokazujmy swój potencjał. Niech Putin zastanowi się kilka razy, gdyby chciał wykonać jakikolwiek krok w stronę Polski czy państw NATO. Niech wie, że ma do czynienia z gigantycznym potencjałem jaki prezentuje Sojusz Północnoatlantycki. Suma możliwości militarnych Stanów Zjednoczonych, Turcji, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Niemiec, Hiszpanii, a także włączając w to Polskę, to potencjał z którym należy się liczyć - uważa gen. Mirosław Różański.