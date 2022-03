Andrzej Duda po szczycie NATO: zawieszenie broni to za mało

"Polska jest wystarczająco rozległa, żebyśmy mieli gdzie pochować napastników"

Podczas konferencji prasowej w Brukseli prezydenta zapytano też o "pogróżki ze strony Rosji wobec Polski". - Jest takie powiedzenie w Polsce: "nie strasz, nie strasz". My jesteśmy narodem, który chce żyć w pokoju. Jesteśmy narodem, który nikogo nie atakował, zwłaszcza na przestrzeni ostatniego stulecia. My zawsze chcieliśmy żyć w pokoju, jeżeli ktoś atakował, to my byliśmy atakowani - mówił Andrzej Duda.