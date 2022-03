Prezydent Duda o awarii samolotu: Był niestabilny. Pilot zdecydował, że musimy zawrócić

Prezydent Andrzej Duda przed wylotem z Rzeszowa do Warszawy odniósł się w rozmowie z dziennikarzami do incydentu z samolotem prezydenckim. Lot do Rzeszowa z powodu usterki musiał zawrócić i lądował w piątek po południu awaryjnie na lotnisku Chopina w Warszawie. Przyczyną była usterka samolotu. Ostatecznie na spotkanie z prezydentem USA Joe Bidenem, prezydent Duda udał się samolotem rezerwowym.