Kozia broda. Grzyb zakazany na Litwie i Łotwie. W Polsce można go zbierać

Kozia broda (Sparassis crispa) to grzyb jadalny, którego trudno pomylić z innym owocnikiem. Wszystko przez jego specyficzny wygląd, który wielu osobom kojarzy się z sałatką lub kalafiorem. Nie przypomina typowego grzyba z kapeluszem i trzonkiem. Ma on za to kulisty kształt i składa się z pofałdowanych płatków. Co ciekawe, kozia broda jeszcze do niedawna znajdowała się pod ochroną. Obecnie grzyb ten można swobodnie zbierać w polskich lasach.