Czarcie jajo lub sromotnik smrodliwy, grzyb ma wyjątkowe właściwości. Jak wygląda?

Czarcie jajo to młody owocnik sromotnika smrodliwego. Ta forma grzyba, w przeciwieństwie do dojrzałego osobnika, który odstręcza grzybiarzy intensywnym, nieprzyjemnym zapachem, może zaskoczyć swoim smakiem. Można wykorzystać go w kuchni jako dodatek do dań lub sporządzić leczniczy napar, który złagodzi reumatyzm, wrzody, a nawet ból zęba.