Kowal o atakach Kaczyńskiego: szatańska przewrotność

Jarosław Kaczyński atakuje opozycję w wywiadzie dla PAP. Powodem jest decyzja USA i Niemiec o przekazaniu Ukrainie wyrzutni rakiet Patriot. - Nawet nie chce mi się tego komentować, ponieważ Jarosław Kaczyński specjalizuje się w szatańskiej przewrotności. Wówczas dyskusja nie dotyczyła tego, czy Ukraińców ktoś przeszkoli czy nie, tylko tego, że przedstawiciel polskiego rządu odmówił wzmocnienia ochrony polskiego nieba - komentował w programie "Tłit" poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. - Tego dotyczyła sprawa, wystarczy wrócić do tamtych tweetów i wypowiedzi. Od pierwszej godziny tej wojny pokazywałem, że wsparcie Ukrainy jest kluczowe dla naszego bezpieczeństwa, jako pierwszy chyba poleciałem do Stanów, odbyłem 30 rozmów z senatorami, gdy nie było jeszcze pewne czy Ukraińcy cokolwiek dostaną. Co ja dzisiaj będę dyskutował z Jarosławem Kaczyńskim o tym, czy uważam, że Patrioty powinny trafić na Ukrainę? Uważam, że trzeba pójść dalej, bo nie ma się co cackać z Putinem, mówię o tym na każdym spotkaniu międzynarodowym. Bardzo nie lubię kłócenia się o nic, dlatego w tę dyskusję o Patriotach się nie włączałem, bo uważam, że rząd jest dziecinny i śmieszny - dodał.