Koszmarne potrącenie na rondzie. Nagranie z rowerzystą ku przestrodze

Do groźnego wypadku doszło w środę 27 września w Łukowie. 65-letniego rowerzystę jadącego rondem potrącił samochód. Kierujący mazdą nie ustąpił mężczyźnie pierwszeństwa przejazdu. Policja opublikowała nagranie z monitoringu miejskiego ku przestrodze. Jak czytamy w komunikacie, do zdarzenia doszło po godzinie 18 na rondzie przy al. Kaczorowskiego. Na wideo widać mężczyznę jadącego rowerem po rondzie. Nagle na rondo wjeżdża samochód, który ignoruje prawo pierwszeństwa przejazdu i uderza w mężczyznę. - Pokrzywdzony rowerzysta doznał poważnych obrażeń ciała i został przewieziony do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – przekazał aspirant sztabowy Marcin Józwik. Z ustaleń policji wynika, że 49-latek nie zachował szczególnej ostrożności, włączając się do ruchu. Trwa dalsze postępowanie w sprawie, w czym pomoże analiza zapisu z kamer miejskich. Nagranie opublikowane zostało ku przestrodze – nawet moment nieuwagi na drodze może się skończyć tragicznie.