Koszmar w zakonie. "Jestem Jezus Chrystus i zabiję was wszystkich"

Niewielka wspólnota Klasztoru Ducha Świętego w Gilet w prowincji Walencja na wschodzie Hiszpanii, składająca się do sobotniego poranka z zaledwie siedmiu mnichów, była całkowicie zaskoczona atakiem nieznajomego mężczyzny. Napastnik wtargnął do budynku, uzbrojony w laskę, jaką posługują się pielgrzymi i zaskoczył zakonników, którzy po śniadaniu udali się do swoich pomieszczeń.