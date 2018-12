Koszmar w Ciecierzynie. Nowe wstrząsające fakty

Pojawiły się nowe fakty w sprawie makabrycznego odkrycia w Ciecierzynie na Opolszczyźnie. Kobieta przyznała się do zabójstwa czwórki swoich dzieci. Na jaw wychodzą szczegóły zbrodni.

To, co się działo w domu w Ciecierzynie na Opolszczyźnie, wstrząsnęło całą Polską. Do ujawnienia prawdy doprowadziły podejrzenia pracownic opieki społecznej. Widziały podejrzaną w ciąży, ale potem narodzin nikt nie zgłaszał. Okazuje się, że 27-letnia Aleksandra J. miała urodzić a potem zamordować swoje dzieci. Na jej posesji odnaleziono szczątki noworodków.