Koszmar podróżnych w tunelu pod kanałem La Manche. "To było jak film katastroficzny"

"To było jak film katastroficzny"

- To było jak film katastroficzny. Wchodziło się w otchłań, nie wiedząc, co się dzieje. Wszyscy musieliśmy stać (w tunelu­) pod wodą w wielkiej kolejce - powiedziała jedna z pasażerek pociągu, 37-letnia Sarah Fellows, opisując wydarzenie, do którego doszło we wtorek wieczorem.