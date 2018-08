Koszmar 29-latka. Porwali go i wywieźli do lasu, nagrali wszystko komórką

Koszmar 29-latka rozegrał się w woj. kujawsko-pomorskim. Kilku porywaczy wywiozło mężczyznę do lasu, tam mu grozili i poniżali. Wszystko nagrali telefonem komórkowym. Trzej sprawcy porwania zostali już zatrzymani. Czwarty nadal jest poszukiwany.

Sprawcy porwali mężczyznę i wywieźli do lasu w powiecie sępoleńskim. Tam grozili ofierze przedmiotem imitującym pistolet, przykładając mu go do skroni i kolana. Kazali mu wykopać dla siebie grób. Wcześniej go pobili i upokarzali. Wszystko nagrali telefonem komórkowym. Za nieupublicznienie filmu sprawcy wymusili od poszkodowanego 15 tys. zł.