Mężczyzna przyznał się do zabicia matki trojga dzieci. Idzie do aresztu

Na 3 miesiące do aresztu trafi 25-latek, który przyznał się do zabójstwa swojej partnerki. Mężczyzna dusił ją rękami i dociskał szyję kolanem. Kobieta była matką trojga dzieci.

– Ze względu na fakt, że podejrzanemu grozi od 8 do 15 lat, 25 lat lub dożywcie, kaliski sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował trzymiesięczny areszt – powiedział prokurator Maciej Meler. 25-letni mieszkaniec Kalisza usłyszał zarzut zabójstwa. Mężczyzna przyznał się do winy.