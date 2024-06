"Kosmiczny ziemniak" może uderzyć w Marsa. NASA pokazała zdjęcie

Ziemniak w kosmosie. Co wiemy, o największym marsjańskim księżycu

Fobos, nazwany na cześć greckiego boga strachu, jest ok. 157 razy mniejszy od ziemskiego Księżyca. Jego wymiary to 27 na 22 na 18 km. Okrąża on trzy razy dziennie planetę tak blisko jej powierzchni, że w niektórych miejscach Marsa nie jest zawsze widoczny.