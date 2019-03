Koskowice: ksiądz wpadł w gigantyczne długi. Wierni: ma problem z hazardem

Ksiądz Jacek Wojeński był przez ponad dwa lata proboszczem parafii w podlegnickich Koskowicach. Miał opiekować się wiernymi i czterema należącymi do parafii kościołami. Został właśnie zawieszony przez kurię. Powód? Gigantyczne długi, które przestał spłacać.

- Z naszych informacji wynika, że ks. Jacek Wojeński zaciągał pożyczki w różnych miejscach, które po zsumowaniu dały pokaźną sumę. Nie konsultował tego z kurią, co poskutkowało tym, że biskup Zbigniew Kiernikowski go zawiesił. Powołana została też specjalna komisja, która będzie sprawdzać, na co zostały wydane te pieniądze - poinformował portal wyborcza.pl ks. Waldemar Wesołowski, rzecznik diecezji legnickiej.