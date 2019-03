Ksiądz miał wysyłać niestosowne SMS-y do 13-latki. Sprawę bada prokuratura

Był wikarym w parafii w Ząbkowicach Śląskich. Teraz przebywa w domu księży emerytów w Świdnicy i grozi mu nawet do trzech lat pozbawienia wolności. Ksiądz miał bowiem wysyłać nieodpowiednie SMS-y do 13-letniej dziewczyny, o czym dowiedziała się prokuratura.

Ks. Daniel Marcinkiewicz, rzecznik Diecezji Świdnickiej, powiedział, że duchowny został odwołany z parafii i otrzymał zakaz wykonywania posługi duszpasterskiej do czasu wyjaśnienia sprawy. Zapewnił, że wcześniej nie otrzymywał sygnałów o niestosownym zachowywaniu się księdza. Podejrzanemu za "nawiązanie kontaktu z małoletnią w celach pedofilskich" grozi do trzech lat więzienia.

"Uczył w naszym gimnazjum chwile... Już wtedy pisał SMS-y do dziewczyn", "Pamiętam to i te akcje z SMS-ami", "Jeśli to ten, o którym myślę, to wcale mnie to nie dziwi, w gimnazjum cały czas komentował dziwnie i mnie i koleżanki tyle, że każdy naturalnie wiedział, żeby olewać typa", "Ten ks. jak był w podstawówce gadał do mnie sexy bomba hahah" - cytuje internautów portal.