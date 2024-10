Kosiniak-Kamysz o planie Zełenskiego. "Nie rozwiązuje tematu"

Wicepremier o Polsce jako liderze

Kosiniak-Kamysz podkreślił też, że Polska jest liderem pomocy dla Ukrainy i wspiera działania na rzecz jej przystąpienia do NATO, ale zaproszenie musi wyjść od całego Sojuszu. - Nie było wysunięcia zaproszenia ani na szczycie w Waszyngtonie, ani wczoraj - powiedział, dodając, że "zaproszenie musi wyjść od całego Sojuszu". Zauważył jednocześnie, że otrzymanie przez Ukrainę zaproszenia do NATO to "punkt numer jeden deklaracji prezydenta Zełenskiego".