Kosiniak-Kamysz o spotkaniu z prezesem Philip Morris. "Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie"

- Trudno to rozdzielać. Jestem posłem z terenu, gdzie żyją plantatorzy tytoniu. Bo w Polsce 4 tys. gospodarstw żyje z tego. A prezes jest Polakiem, nie ma drugiego Polaka, który pełniłby taką funkcję - tłumaczył Kosiniak-Kamysz. - Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie, o tym, co wydarzyło się w Ukrainie i jakie to wniosło konsekwencje, również dla firm. O tym, że inwestycje firm amerykańskich w Polsce, są również gwarancją bezpieczeństwa. Im więcej biznesu amerykańskiego w Polsce, tym lepiej. Kolejna sprawa to inwestycja realizowana w Małopolsce - mówił wicepremier.