"Nie ma tajnych spotkań". Zamieszanie w koalicji po spotkaniu wicepremiera z potentatem tytoniowym

Co ciekawe, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza - i całego PSL - przed atakiem Roberta Biedronia broni jeden z czołowych polityków PiS Przemysław Czarnek. W rozmowie z WP przekonuje, że politycy mają obowiązek spotykać się z przedstawicielami przedsiębiorców i chronić interesy plantatorów. Byleby spotkania te odbywały się w trybie oficjalnym. - Jeśli do takiego spotkania doszło, to nie ma w tym nic złego. Ale powinno być to komunikowane społeczeństwu - mówi nam Czarnek.