Niepokojąca wypowiedź gen. Kukuły. Jest reakcja wicepremiera

- Musimy być tak silni, żeby nigdy nie opłacało się żadnemu naszemu wrogowi nas zaatakować. Po to modernizujemy armię, po to się zbroimy, po to podejmujemy daleko idące wysiłki, po to jesteśmy w sojuszu i budujemy wspólnotę międzynarodową, odporność społeczną - żeby nikomu nigdy nie opłacało się Polski zaatakować - podkreślił. - Wojsko ma być przygotowane do obrony ojczyzny, a politycy mają zabiegać i robić wszystko, żeby nasze wartości były bezpieczne i przetrwały, czyli dążenie do stabilności i rozwoju, a wojsko ma być gotowe do obrony ojczyzny w każdym momencie - podkreślił Kosiniak-Kamysz.