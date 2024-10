Niepokojące słowa polskiego generała. "Nieodpowiedzialność"

"Słowa Kukuły to ostrzeżenie"

Katarzyna Lubnauer stwierdziła, że trzeba traktować te słowa jako ostrzeżenie i ważne jest, do kogo to mówił. W jej ocenie chodzi o to, żebyśmy byli gotowi, żeby tej wojny nie było. - Traktuję słowa generała Kukuły jako ostrzeżenie. On to mówił do przyszłych żołnierzy, do studentów. Mówił im, że to nie jest tak, że mogą się spodziewać całej swojej służby w bezpiecznych warunkach - skomentowała.