Kosiniak-Kamysz: droga do dechrystianizacji Polski prowadzi przez PiS

Na ostatniej prostej kampanii wyborczej Jarosław Kaczyński oraz Prawo i Sprawiedliwość ostro atakują Trzecią Drogę i PSL. - To pokazuje, że nasze sondaże idą do góry. Albo Trzecia Droga albo trzecia kadencja PiS, myślę, że sztabowcy zaczęli tak podpowiadać Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ważne żeby wygrało nasze hasło "Dość kłótni, do przodu"! - komentował w programie "Tłit" przez PSL-u i lider Trzeciej Drogi Władysław Kosiniak-Kamysz. - Opozycja się wspiera. Demokracja to wybór. My jesteśmy własną drogą, niezależną. To my przenieśliśmy tradycję i sprawy z wartościami chrześcijańskimi. Oni zawłaszczyli i upolitycznili Kościół. Doprowadzili do sojuszu tronu z ołtarzem i niszczą w ten sposób Kościół. Najkrótsza droga do dechrystianizacji Polski prowadzi przez PiS - dodał. Wybory przypadają w Dzień Papieski. Czy PiS wykorzysta to, żeby obejść ciszę wyborczą? - Oni chcieli się schować za portretem papieża i schować za nim niecne czyny. Papież nawoływał do braterstwa, a to, co oni robią, to jeden przeciw drugiemu. Mogą maszerować z portretami Jana Pawła II, ale jego myśli nie wcielają w życie. To jest obłuda. Politykę trzeba wyprowadzić z Kościoła - stwierdził szef PSL.

