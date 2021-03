Kościoły przepełnione? Policja ujawnia nowe informacje

Kościoły w trakcie Wielkanocy muszą stosować się do zaostrzonych restrykcji epidemicznych. Czy zdarzają się naruszenia obostrzeń w trakcie w nabożeństw? Na to pytanie w programie "Newsroom" odpowiedział inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Policji. - Przez ten weekend otrzymywaliśmy zgłoszenia odnoszące się do gromadzenia się większej liczby osób aniżeli dopuszczalna w kościołach. W takich sytuacjach policjanci byli kierowani na miejsce - oznajmił. Dodał jednak, że były to pojedyncze incydenty. - Tam policjanci sporządzili wnioski o ukaranie do sądu przeciwko tym, którzy odprawiali mszę. Dalej w tej sprawie będzie wypowiadał się już sąd –zaznaczył. Sprecyzował, że wnioski dotyczyły proboszczów parafii. Ciarka podkreślił, że w skali kraju jednak wszelkie obostrzenia podczas nabożeństw raczej są przestrzegane, a ewentualne naruszenia dotyczą najczęściej tylko liczby osób przebywających w świątyni. Limit zależy natomiast od wielkości samego kościoła.

