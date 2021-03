Kościoły pozostaną otwarte. Reakcja księdza na słowa lekarza

Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był ksiądz Leszek Gęsiak. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski odniósł się do słów lekarza Konstantego Szułdrzyńskiego, który stwierdził, że "kościoły są enklawą obostrzeń na Wielkanoc". Doktor powiedział również, że proboszcz parafii powinien sprawdzać, czy obostrzenia epidemiczne w świątyni są przestrzegane. - O tym, jak będzie weryfikowana liczba osób wchodzących do świątyni, jak będą przestrzegane normy bezpieczeństwa, czy będą przestrzegane, w jakim stopniu, czy ludzie będą czuli się bezpiecznie, czy z poczuciem bezpieczeństwa będą mogli przystępować do komunii świętej, o to wszystko powinna zadbać osoba odpowiedzialna za dany kościół, czyli proboszcz albo administrator - wyjaśnił duchowny. - Natomiast trudno powiedzieć, czy proboszcz musi to mówić z ambony, czy może musi napisać. Rozwiązania mogą być bardzo różne - stwierdził rozmówca Agnieszki Kopacz i dodał, że w parafii, w której on służy, reżim sanitarny jest zachowany.

