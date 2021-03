Kościoły otwarte na Wielkanoc. Prof. Matyja ostro zbeształ biskupów

Kościoły w trakcie Wielkanocy pozostaną otwarte dla wiernych. Prof. Andrzej Matyja, gość programu "Newsroom" WP, nie szczędził krytycznych słów na ten temat. – Wypowiedzi co niektórych biskupów dla mnie są po prostu szokujące. To jest igranie z życiem i zdrowiem swoich wiernych – ocenił. – Kościół nie jest "zieloną wyspą", tam też jest wirus – ostrzegał. Dodał, że wiele danych wskazuje na to, iż w takim miejscu jak kościół "może dojść do wzrostu i rozprzestrzeniania się wirusa". Podkreślił, że wielokrotnie apelował "o zdrowy rozsądek" w tej sprawie nie tylko do biskupów i proboszczów, ale i do wiernych. Specjalista zaznaczył, że jest możliwość uczestniczenia w nabożeństwach online. – W tej chwili jest to wyłącznie w gestii proboszczów, ponieważ stanowczego głosu ze strony episkopatu, ze strony rządu w tej kwestii nie usłyszeliśmy. Kościół musi w tej chwili stanąć na wysokości zadania – kontynuował. – Ten rozsądek musi zwyciężyć. Bo jeżeli nie zwycięży, to ten wirus dotknie nie tylko wiernych, ale także księży, zakonnice. Wszyscy przecież są uczestnikami mszy – stwierdził. Jak dodał, jest to też "właściwy moment, aby ten rozsądek był pokazany przez Kościół".