Kościoły otwarte na Wielkanoc. Prof. Flisiak nie oszczędził Episkopatu

"Kościoły powinny być zamknięte, ale nie mogę tego oczekiwać od hierarchów kościelnych, jeżeli tak się nie stało rok czy pół roku temu" - stwierdził szef WOŚP Jerzy Owsiak. Jego słowa komentował w programie "Tłit" prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, członek Rady Medycznej przy premierze. - Nie tylko Owsiak tak mówi, wiele osób tak mówi, ja też tak mówię. Hierarchia kościelna, Episkopat, nie zdał egzaminu z pandemii. Wywarli presję na polityków. No, cóż... Nie wiadomo, o co chodzi, a jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi - mówił Flisiak. Pytany, co członkowie Rady Medycznej doradzali ws. Wielkanocy, odparł: "W tej sprawie nie byliśmy pytani, wyraziliśmy swoją opinię. Jeżeli chodzi o członków RM, nie było głosów, które by mówiły, że kościoły powinny być otwarte, funkcjonować normalne". - Chwała proboszczom, którzy dbają o zdrowie swoich parafian, limity są przestrzegane, ale w wielu parafiach jest to ignorowane - podsumował profesor.

