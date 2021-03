Kościół w czasie pandemii. Siostra Chmielewska zabrała głos

Pandemia w Polsce nie odpuszcza. Tylko w niedzielę resort zdrowia poinformował o ponad 29 tys. nowych zakażeń . Mimo to - zgodnie z najnowszymi obostrzeniami - kościoły w Polsce pozostają otwarte. Obowiązują w nich jednak limity sanitarne. W miejscach nabożeństw może przebywać 1 osoba na 20 m kw., przy zachowaniu dystansu 1,5 m. Wierni zobowiązani są także do zasłaniania ust i nosa.

"Kpina z wiary"

Do tych i innych głosów postanowiła odnieść się w niedzielę siostra Małgorzata Chmielewska, przełożona Wspólnoty "Chleb Życia". Zakonnica we wpisie na blogu opisała zakupy w jednym z marketów. - Robiłam dziś zakupy w Biedronce. Większość klientów z maseczką na brodzie. Głównie młodych. Zwróciłam uwagę tylko raz i pani założyła. Potem już wymiękłam, bo zbyt dużo tego było - komentowała.

Zakonnica skrytykowała również nawoływanie do gromadzenia się w kościołach w czasie pandemii. - Bzdury w postaci "Pan Bóg mnie w kościele uchroni" są wystawianiem Boga na próbę i kpiną z wiary . Biedny ten Pan Bóg wobec niechęci korzystania z rozumu, który podarował człowiekowi - przekazała we wpisie.

- Mnie się marzyło, że w Wielkim Poście będziemy zachęcani do wyrzeczenia w imię miłości: do noszenia maseczki (...), do zrezygnowania z niepotrzebnych spotkań, do zrezygnowania z osobistego udziału we mszy świętej - podsumowała Chmielewska.