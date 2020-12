Kościół w czasach pandemii. Boże Narodzenie w "reżimie sanitarnym"

O testowaniu duchownych jako pierwszy mówił wiceminister zdrowia. - Może jest to jakiś pomysł, że ta grupa też powinna być przetestowana. Na rządowym zespole zarządzania kryzysowego ten temat poruszę - mówił w piątek w Radiu PLUS Waldemar Kraska. Zastępca Adama Niedzielskiego nie ujawnił jednak w jaki sposób oraz w jakim trybie odbywałyby się takie testy, choć jego wypowiedź padła w kontekście zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Nowe obostrzenia. Złośliwy wpis Donalda Tuska. Cezary Tomczyk komentuje

Szczepionka na COVID. Kościół zaangażuje się w akcję szczepień?

- Nie demonizowałbym ryzyka zarażania przez księży. Natomiast należy uważać w momencie grupowania się ludzi podczas przyjmowania komunii świętej lub w kolejce do spowiedzi. Musimy także unikać tłoku "na zewnątrz", bo wierni często przed mszą spotykają się na wejściu do świątyni. Wtedy rozmawiają, składają sobie życzenia. I to wtedy jest bardzo ryzykowne. Zawsze liczy się to, jak się zachowamy oraz czy wszystkie obostrzenia będą respektowane - stwierdza dr Grzesiowski.

- Nie mam wątpliwości, że duchowni powinni zostać zaproszeni do budowania zaufania do szczepień, bo ich głos się liczy. Jeżeli angażujemy do takiej akcji z różnych obszarów społecznych, to dlaczego nie ze strony grup religijnych? Bo tu nie tylko o Kościół rzymsko-katolicki chodzi, ale z historii znamy takie sytuacje. Tak było choćby w przypadku polio, gdy trzeba było docierać do wodzów lub szamanów, aby przekonać ich do szczepienia swojego plemienia - ocenia dr Paweł Grzesiowski.