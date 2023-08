Korwin nie zamierza rezygnować z bicia dzieci. "Nie będę słuchał wariatów"

- Korwin-Mikke to jest taki "pan wczorajszy" i jeżeli on nic złego w tym nie widzi, to jest to po prostu przerażające - powiedziała posłanka Lewicy Katarzyna Piekarska. - Tym bardziej że jako poseł i osoba publiczna stanowi dla wielu ludzi autorytet. Mogą pomyśleć: "Skoro on leje swoje dzieci i nic mu się nie dzieje, to dlaczego ja mam tego nie robić?" - dodała w rozmowie z "Super Expressem".