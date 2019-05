Korwin-Mikke cytuje wulgarny wpis o rolnikach. "Osobiście napluję im w gęby"

Janusz Korwin-Mikke zamieścił na swoim Facebooku obraźliwy wpis na temat rolników, którzy licznie poparli PiS. Jeden z liderów Konfederacji przypomniał, że niedawno ta sama grupa protestowała przed Ministerstwem Rolnictwa. Nie obyło się bez inwektyw.

"Właśnie żona wróciła z Komisji Wyborczej. Okolica to typowa wiocha. Same bieda-rolnictwo. Oddano 190 głosów z czego 127 na PiSS. Gratuluję wygranej sąsiadom rolnikom. A jak jeszcze raz zobaczę ryje protestujących rolników pod Ministerstwem Rolnictwa, to osobiście przyjadę napluć im w gęby" - czytamy.

Odpowiedź AGROunii

Do wpisu odniósł się lider AGROunii Michał Kołodziejczak. Działacz oskarża go o mizoginizm i wrogie nastawienie wobec rolników, którzy mieli być "partnerami" Konfederacji. "Janusz Korwin-Mikke w formie. Leci po rolnikach jak po kobietach. Dobrze wiedzieć, że nie jesteśmy dla Konfederacji partnerem. 'Nie pykło' w wyborach? A co JKM zrobił by jakikolwiek rolnik oddał na niego głos? Jeszcze kilka takich mądrości lidera a już latem was nie będzie..." - ocenił Kołodziejczak.