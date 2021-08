Korupcja polityczna PiS? W zamian za poparcie wysokie stanowiska i fotele ministrów

Spekuluje się również o tym, że Jarosławowi Sachajce bardzo zależy na objęciu stanowiska ministra rolnictwa i to on stopniowo namawia Pawła Kukiza na coraz większą współpracę z partią Jarosława Kaczyńskiego. Według informatorów Onetu, jest to charakterystyczna strategia lidera PiS – najhojniej "obdarowywani" są ci politycy, którzy przyprowadzą do PiS także innych.