Koronawiurs w Polsce. Tłumy w Tatrach po zniesieniu obostrzeń

Zakaz wstępu do lasów i parków narodowych został zniesiony po dwóch tygodniach w poniedziałek. Tatrzański Park Narodowy otworzył wejście do dolin reglowych: Doliny Białego, Doliny Strążyskiej, Doliny za Bramką i Ku Dziurze. Krótko po tym, jak obostrzenia z powodu epidemii koronawirusa zostały zniesione, na wycieczkę w Tatry wybrały się tłumy Polaków.

Kolejki do kas biletowych przy wejściu do dolinek

Jak informuje tygodnikpodhalanski.pl od rana do kas biletowych przy wejściu do dolinek ustawiały się kolejki. A wiele osób rezygnowało z wejścia do parku ze względu na własne bezpieczeństwo. Polacy zastawili parkingi w pobliżu Dolinek Białego i Strążyskiej oraz pod Wielką Krokwią.