Koronawiurs w Polsce. Padł rekord zakażeń. Ekspert: "Obawiam się gwałtownego wzrostu wskaźnika"

Koronawirus nie odpuszcza. "Obawiam się gwałtownego wzrostu zakażeń"

- Rekord dziennej liczby zakażeń to poważny sygnał, że wirus istnieje i nie odpuszcza - mówi dr hab. Mariusz Gujski, specjalista od zdrowia publicznego. - Gdybym miał powiedzieć, czego się obawiam, w sytuacji, w jakiej jest teraz Polska, to byłby to gwałtowny i trwały wzrost zakażeń - dodaje. Ekspert zaznacza, że znajdujemy się teraz w fazie plateau epidemii, co oznacza, że sytuacja ustabilizowała się na określonym poziomie.