Koronawirus. Zorganizował dyskotekę. Grozi mu 8 lat więzienia

Koronawirus. Właściciel jednego z lokali dyskotekowych w Pile (woj. wielkopolskie) może trafić do więzienia na 8 lat. Wszystko przez to, że zorganizował imprezę w czasie trwającej pandemii. W zabawie uczestniczyło co najmniej kilkadziesiąt osób.

Koronawirus. Zorganizował dyskotekę. Grozi mu 8 lat więzienia (Getty Images)