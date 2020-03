Koronawirus z Chin. Włoski wirusolog: trzeba zamknąć wszystkie restauracje i kluby

Znany włoski wirusolog, profesor Massimo Galli ze szpitala zakaźnego w Mediolanie apeluje o zamknięcie wszystkich pubów, klubów i lokali gastronomicznych w całym kraju. Jego zdaniem, jeśli władze tego nie zrobią, to młodzież, prowadząca życie towarzyskie, może skazać na śmierć swoich rodziców i dziadków.

Profesor zaleca wszystkim starszym osobom, by unikały kontaktu z innymi ludźmi i jak najmniej wychodziły z domu. - Po co odchodzić wcześniej z powodu głupiego wirusa - tłumaczy w rozmowie z "La Repubblica".

- Do tej pory mamy do czynienia głównie z przypadkami ludzi zarażonych przed 21 lutego, kiedy postawiono pierwsze diagnozy - mówi w rozmowie z "La Repubblica" wirusolog. - Nie powinniśmy się dziwić, jeśli w najbliższych dniach nastąpi dalszy znaczny wzrost potwierdzonych przypadków zakażeń. Mam nadzieję, że wytrzymamy - dodał.

Dekret zawiesił także prawo do odwiedzin w zakładach karnych we Włoszech, co stało się powodem do buntów. Podczas zamieszek zginęło kilku więźniów.