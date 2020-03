Koronawirus w Polsce. Konferencja ministra zdrowia, najnowsze statystyki

- Na dzień dzisiejszy mamy 16 przypadków koronawirusa w Polsce - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jak podkreślił, trzeba przygotować się na szybki wzrost zachorowań.

- Każda z pięciu osób z koronawirusem była objęte wcześniej monitoringiem - stwierdził Szumowski. Jedna osoba jest w Krakowie , trzech mężczyzn w Raciborzu i jedna kobieta we Wrocławiu.

- To osoby, które przyleciały z Włoch, przyjechały z pacjentem zero i osoba, która miała kontakt rodzinny, objęta kwarantanną - dodał szef resortu zdrowia.

Zobacz też: Koronawirus w Polsce. "Zarządzenie marszałek Elżbiety Witek powodem do niepokoju"

Zaapelował do osób, które są poddane kwarantannie, by nie opuszczały domów. - Chrońmy siebie, bliskich i wszystkich dookoła - zaznaczył.

Minister na konferencji był pytany o pięć ostatnich przypadków. Koronawirusa wykryto wcześniej u 11 osób . Pacjent zero ma niedługo opuścić szpital.

Województwo małopolskie. Pierwszy przypadek koronawirusa

Po konferencji ministra zdrowia głos zabrał wojewoda małopolski. - Osoba powyżej 60 roku życia, w stanie stabilnym - mówił o pacjencie z Krakowa - poinformowano. Mężczyzna sam poinformował o tym, że wrócił z Włoch. Kiedy poczuł się gorzej, wezwano do jego domu transport sanitarny i przewieziono go do szpitala.