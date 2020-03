Koronawirus we Włoszech. Zarażony gubernator Piemontu

Piemont jest jednym z regionów ognisk wirusa, który szerzy się we Włoszech od ponad dwóch tygodni.

Liczba ofiar we Włoszech tylko w ciągu ostatniej doby wzrosła ze 197 do 233. W sumie chorych jest ponad 5 tysięcy osób. Oznacza to, że pod względem liczby zgonów, gorsza sytuacja panuje tylko w Chinach. Premier Włoch Giuseppe Conte zapowiedział w związku z tym wprowadzenie specjalnego dekretu w rejonach objętych największym ryzykiem.