Sprawa głodzonej trzylatki. Jest decyzja prokuratury

Jak w środę poinformowała Ewa Antonowicz, rzeczniczka zielonogórskiej prokuratury okręgowej: - Rodzice trzylatki usłyszeli zarzuty stworzenia choroby realnie zagrażającej życiu w postaci niewydolności wielonarządowej, która została spowodowana przez nieodpowiednie odżywianie, niezaspokojenie potrzeb żywieniowych małoletniej, co w ocenie prokuratury stanowiło również znamiona przestępstwa znęcania się nad małoletnią.

- Podejrzani zostali zatrzymali, dzisiaj zostały przeprowadzone czynności z ich udziałem, złożyli obszerne wyjaśnienia, nie przyznali się do zarzucanych im czynów - dodała.

Również 45-letni ojciec nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, on sam - jak wskazał w swoich wyjaśnieniach - jest osobą mięsożerną.

- Podejrzanym przedstawiono zarzuty, aktualnie kierowane są wnioski do Sądu Rejonowego w Świebodzinie o zastosowanie tymczasowego aresztu w stosunku do rodziców. Za zarzucane czyny grozi kara od 3 lat do 20 - podkreśliła rzeczniczka.