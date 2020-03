Koronawirus we Włoszech. Premier blokuje Lombardię i 14 innych miast

Koronawirus we Włoszech wymusił radykalne zaostrzenie przepisów. W nocy z soboty na niedzielę premier kraju ogłosił specjalny dekret. Zamknięte zostaną kina i teatry, a działanie restauracji radykalnie ograniczone. - Obywatele będą też musieli uzasadnić konieczność podróżowania - zdradził szef rządu Giuseppe Conte.

Doniesienia z Włoch ws. koronawirusa są niepokojące. Tylko w ciągu ostatniej doby liczba ofiar wzrosła tam ze 197 do 233. W sumie chorych jest ponad 5 tysięcy osób. Oznacza to, że pod względem liczby zgonów, gorsza sytuacja panuje tylko w Chinach. W związku z tym, premier Giuseppe Conte zapowiedział wprowadzenie specjalnego dekretu w rejonach objętych największym ryzykiem (głównie na północy kraju).

Koronawirus. W barach minimum 1 metr odległości

Znacznie ograniczona zostanie także możliwość swobodnego poruszania się. - Siły policji będą uprawnione do zadawania pytań obywatelom, poruszającym się po tych obszarach - podkreślił Conte. Każda taka podróż będzie wymagać specjalnego zezwolenia ze względów zdrowotnych lub zawodowych. - Osobom, które mają gorączkę powyżej 37,5 stopnia i infekcje dróg oddechowych, stanowczo zaleca się zostanie w domu. Bez względu na to, czy mają wirusa, czy nie. Niech skontaktują się z lekarzem - zaznaczył premier.

Z doniesień mediów wynika, że wjazd i wyjazd z prowincji będzie możliwy tylko w wyjątkowych przypadkach. Zakaz ma obowiązywać do 3 kwietnia.

Koronawirus. Szef KPRM zadzwonił do marszałka Senatu Tomasz Grodzkiego

Koronawirus we Włoszech. Potężny cios dla gospodarki

- To bardzo rygorystyczne, ale niezbędne do powstrzymania koronawirusa środki - podkreślił premier Włoch. Kraj, który najgorzej w Europie odczuwa skutki epidemii wysyła tym samym komunikat, że również na naszym kontynencie walka z chorobą musi być profesjonalna i stanowcza. - Stoimy w obliczu zagrożenia - przyznał Conte.

Koronawirus we Włoszech. Pilnie szukają lekarzy

Natychmiast pojawiły się pytania o to, jak dokładnie będą egzekwowane nowe zasady, zwłaszcza że lokalni przywódcy na północy skarżyli się, że zostali pominięci w procesie podejmowania decyzji. Szef włoskiego rządu zaznaczył, iż politycy starają się korzystać z najlepszych możliwych rozwiązań. - Nie ma mowy o zatrzymaniu wszystkiego, ale trzeba postępować zgodnie z logiką przestrzegania reguł - powiedział o koronawirusie.

Z powodu Covid-19 włoskie władze zdecydowały, by ruszyć z rekrutacją emerytowanych lekarzy, którzy mogą pomóc w walce w koronawirusem. Szacuje się, że rząd Giuseppe Contego wezwał 20 tysięcy osób z kadry medycznej. Celem jest uniknięcie wybuchu epidemii na południu kraju, czyli w uboższej części Włoch.

Koronawirus rozprzestrzenia się w wielu europejskich państwach. Tylko w ostatnich dniach śmiertelne przypadki miały miejsce m.in. w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii. Do tej pory na świecie odnotowano ok. 106 tysięcy zakażeń koronawirusem. Całkowicie wyleczyć udało się już ok. 60 tys. pacjentów.