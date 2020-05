Koronawirus. Wybory 2020 r. Urząd prezydenta może być nieobsadzony, a jego obowiązku przejmie marszałek Sejmu

Zdaniem konstytucjonalisty prof. Ryszarda Piotrowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, marszałek Sejmu Elżbieta Witek nie miała prawa pytać Trybunału Konstytucyjnego w sprawie terminu wyborów prezydenckich 2020 r. Trybunał jest od tego, żeby badać zgodność przepisów z Konsytuacją, a tu żaden przepis nie jest kwestionowany. Tym bardziej, że marszałek Witek zarządziła termin wyborów, na jego podstawie został przyjęty kalendarz działań wyborczych i nikt tego do tej pory nie kwestionował.

- Takie pytanie marszałek Sejmu do Trybunału Konstytucyjnego jest obejściem prawa. Trybunał nie jest od tego,by dawać dobre rady i mówić, co trzeba robić. To nie jest pogotowie konstytucyjne - ocenił prof. Ryszard Piotrowski w środę na antenie radia RMF FM. Zastrzegł jednak, że nie zna treści wniosku marszałek Witek.