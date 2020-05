Koronawirus. Wybory 2020 r. Rafał Trzaskowski kandydatem Koalicji Obywatelskiej, która wzywa do udziału w wyborach

"Mamy nowy mecz. Nowe wybory, nową procedurę i nowego kandydata" - mówi poseł PO Cezary Tomczyk po zaprezentowaniu Rafała Trzaskowskiego jako nowego kandydata KO w wyborach prezydenckich. I wzywa do udziału w głosowaniu, choć jeszcze do niedawna PO namawiała do bojkotu wyborów 10 maja 2020.

Koronawirus. Wybory 2020 r. Poseł PO Cezary Tomczyk wzywa na udziału w wyborach prezydenckich (FORUM)