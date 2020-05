Koronawirus w Polsce. Prezydent Andrzej Duda tłumaczy słowa piosenki do #hot16challange2

- Niektórym się nie spodobało, że zabrałem udział w akcji #hot16challange2, ale w innych miejscach globu politycy także wspierają podobne akcje pomocowe - wyznał podczas serii pytań i odpowiedzi z internautami Andrzej Duda. Prezydent ujawnił także o kim i o czym rapował w teledysku do tej akcji.



"Nie pytają Cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły" - te wyrażenie na stałe zagościło już w tej kampanii wyborczej. Użył go w swojej "gorącej 16-tce" prezydent Andrzej Duda. Od kilkudziesięciu godzin internauci zachodzili w głowę, o co głowie państwa chodziło.

- Miałem na myśli pielęgniarki i lekarzy, którzy niosą codzienną pomoc chorym. W głębi duszy miałem na myśli także mojego kuzyna, który taką pomoc niósł i zaraził się koronawirusem. On przebywał na kwarantannie już przez pewien czas, no i niestety okazało się, że cierpi na COVID - tłumaczył podczas "Q&A" na Facebooku Andrzej Duda.

- Ratownik nikogo o imię nie pyta. To są bohaterowie naszych czasów i ta piosenka była wyrazem mojego szacunku i wsparcia do tej grupy zawodowej - dodał prezydent. - Pytacie mnie państwo: co to jest ostry cień mgły? No każdy musi sobie odpowiedzieć w tym kontekście, co znaczy. Po prostu... - wyjawił Duda.

Jeden z internautów zasugerował, że wers "ostry cień mgły" może pochodzić z Talmudu (świętej księgi Hebrajczyków - red.). - Ja jestem katolikiem i przyznam się szczerze, że Talmudu nie czytałem. Z tego co wiem, to tam takich słów nie ma - a stwierdzenie takie przypisywał mi prof. Jan Hartman. To tania prowokacja - mówił podczas "Q&A" prezydent.

Przypomnijmy, że #hot16challenge to rozpoczął raper "Solar". Zabawa początkowo miała dotyczyć jedynie hipohopowego środowiska, które w ten sposób chciało zebrać pieniądze na walkę z koronawirusem. Polega ono na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają stworzyć swój kawałek w 72 godziny. W akcji do tej pory wzięło udział wielu muzyków, aktorów oraz od niedawna dołączyli do niej politycy. Sam prezydent nominował do akcji premiera Mateusza Morawieckiego.