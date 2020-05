Prezydent Andrzej Duda rapuje. "Nagranie na tyłach Pałacu"

Hot16challenge to wyzwanie polegające na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają stworzyć swój kawałek w 72 godziny.

Pod koniec wykonania dziękuje muzykom, którzy mieli mu pomóc w nagraniu wyzwania. Jak ustaliła Wirtualna Polska, wśród nich jest jedna z polskich artystek na co dzień wykonujących muzykę rapową. Według naszych informacji, chce pozostać anonimowa, bowiem obawia się fali hejtu, która mogłaby ją spotkać w internecie.

Nagranie klipu mieli zorganizować prezydenccy współpracownicy. W pierwszej kolejności umieszczono je na Twitterze na wewnętrznym koncie Pałacu Prezydenckiego @Wpalacu. Klip - jak łatwo zweryfikować - nagrywano na tyłach Pałacu, tuż przy schodach prowadzących do ogrodu.

Skąd w ogóle pomysł, by prezydent odpowiadał na wyzwanie rapera Zeusa? - Prezydent od dawna stara się być aktywny w mediach społecznościowych na różne sposoby. Także w sposób nieszablonowy. Tuż po premierze klipu było pół miliona odsłon użytkowników w internecie, we wtorek na youtubie jest już 1,4 mln, a na Twitterze za chwile będzie 7 tys. polubień. To powinno starczyć za odpowiedź - mówi nam osoba z otoczenia sztabu wyborczego Andrzeja Dudy.