Koronawirus. Wybory 2020 r. Patryk Jaki: postawa Jarosława Gowina jest dla mnie nieracjonalna - Mam nadzieje, że projekt Zjednoczona Prawica jeszcze się nie zakończył, ale dużo zależy od posłów Porozumienia Jarosława Gowina - mówił... 

Transkrypcja: czy to koniec projektu zjednoczona prawica Witam panów i Witam państwo Mam nadzieję że nie Aczkolwiek Tutaj rzeczywiście bardzo dużo będzie zależało od tego jak zachowają się posłowie Jarosława Gowina bo to wszystko co nic o co robi ich Lider jest kompletnie nieracjonalne to znaczy nieracjonalne z każdego punktu widzenia z punktu widzenia państwowego jak i również z punktu widzenia i Chin politycznego jeżeli chodzi o punkt widzenia państwowy to ja chcę przypomnieć że oni z jednej strony czy idę z jednej strony komunikował że trzeba otwierać jak najszybciej gospodarkę nawet tam były te tego planu stronie przedstawiali a z drugiej strony mówi że jednocześnie trzeba przełożyć wybory No to jak to jest to co to można kupić wiertarkę i stać w kolejce długi do IKEI Ja nie można zorganizować wyborów to po prostu się nie klei a już na pewno to nie jest powód do tego aby destabilizować państwo i Większej rządową bo ja państwu przypomnę że chyba całkiem niedawno głosowali na zjednoczona prawicę i wszystkie badania do tej pory pokazują że że to poparcie nawet może być dzisiaj wyższy niż było nie ma dzisiaj żadnego racjonalnego merytorycznego powodu żeby Jarosław Gowin cytat takie coś od stawiał taki taki takie przedstawienie od całe szczęście jest wiele sygnałów od sposób jego ugrupowania że mają zamiar w sytuacji kryzysu nie rozprawiać Polskiego Państwa bo to jest rzecz absolutnie najważniejsza Jakbym miał się na chwilę pobawić w politologa No to jest jeszcze jedna kwestia typowo polityczna bo ja nie rozumiem postępowania Jarosława Gowina również z punktu widzenia politycznego dlatego znalazł się w zjednoczonej prawicy był premierem rządu ogromny wpływ na bieg wydarzeń w polityce się jest po to aby mieć możliwość realizowania swoich postulatów on takie możliwości miał Jerzy część jego środowiska rozważa na przykład przejście do psl-u No to nawet gdyby sobie wyobrazić że za jakiś czas PSL będzie tworzyć z kim rząd to czy ktoś planuję wyobrazić on będzie miał większy wpływ w tym rządzie na rzeczywistość niż miał w tym właśnie to są takim razie się stało z Jarosławem gowinem bo jeszcze pamiętam jego konferencję dwa trzy tygodnie temu zrezygnował z funkcji wicepremiera i mówił że rezygnuje z tej funkcji Ale większość rządzi jest kluczowa w takim momencie i ona jest najważniejsza To co takiego się stało w tym czasie czy mam nadzieję że to nie chodzi o takie pokazanie że teraz to ja chcę postawić na swoim i to jest kwestia partykularnych interesów bo oczywiście w polityce tak bywało świecie że czasem organizowało się jakieś akcje polityczne żeby tylko pokazać ci swoją siłę i to pewnie byłoby dopuszczalne ale nie w sytuacji w której polskie państwo znajduje się tak Pandę mi kiedy my musimy w tej chwili ratować gospodarkę ratować polskie państwo instytucje Polskiego Państwa to jest kwestia wtedy odpowiedzialności za Polskę szczególnie polityków którzy otrzymali tak wysokie stanowiska i i tworzą koalicję która dalej cieszy się tak dużym poparciem A to będzie to historyczna kwestia odpowiedzialności albo za jeżeli ten by się rozpadł to za 10 lat twoje zapytanie na dla naprawdę Gowin odszedł z tego rządu No bo ale i wtedy pojawia się pytania no bo tak naprawdę to miał chciał wybory nie 10:00 ale już zgadzał się na wybory 21 państwo Zgadzam się na otwarcie gospodarki 10 albo wcześniej niż 10:00 ale nie zgadzam się na wybory tylko 10 tylko 13 dni później to wysyłasz No to wygląda Niestety w moim zdaniu groteskowo