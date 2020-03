Koronawirus w USA. Donald Trump wypisał czek

Po wygraniu wyborów prezydenckich Donald Trump stwierdził, że nie będzie pobierał przysługującego mu jako prezydentowi wynagrodzenia. Prawo nie przewiduje jednak takiej możliwości i pieniądze wpływają na konto prezydenta. Ten, by dotrzymać danego słowa, przekazuje więc swoje wynagrodzenie na różne cele charytatywne.

Tym razem, jak poinformowała na swoim profilu na Twitterze rzeczniczka Białego Domu Stephanie Grisham, Trump postanowił dać 100 tys. dolarów - wynagrodzenie za czwarty kwartał ubiegłego roku - amerykańskiemu resortowi zdrowia i opieki społecznej. Zrobił to aby "wesprzeć ciągłe wysiłki na rzecz przeciwdziałania, ograniczania i walki z koronawirusem".

Dzień później, gdy pojawiła się informacja o pierwszej ofierze śmiertelnej koronawirusa w USA, Trump zmienił trochę ton. Zapewnił, że nie próbuje minimalizować zagrożenia. Podkreślał jednak, że zmarły był pacjentem wysokiego ryzyka, jego stan zdrowia był zły, a zakażenie doprowadziło do poważnych powikłań i w rezultacie do zgonu.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej w Białym Domu dziennikarze pytali go, czy uważa za nieuniknione rozprzestrzenienie się koronawirusa na całe Stany Zjednoczone i czy władze powinny zastosować bardziej zdecydowane środki do walki z nim. - Cóż, wszystko może się zdarzyć. Ale nie powiedziałbym, że to "nieuniknione" - odparł Trump.