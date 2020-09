Koronawirus w tych miejscach uderza ze zdwojoną siłą. "Idziemy w kierunku masowości"

Koronawirus w domach pomocy społecznej. To tu sytuacja jest obecnie bardzo trudna. W jednym z DPS w Wielkiej Wsi w Wielkopolsce zakażonych jest aż 100 osób - z 85 mieszkanek 64 ma wynik dodatni. Z 21 pracowników zakażonych jest 11 osób.

Koronawirus w DPS. 120 placówek z przypadkami zakażeń

- Statystycznie nie było dnia, w którym kolejny DPS na mapie zakażeń się nie pojawiał. Czasami to były pojedyncze przypadki, czasami nieco więcej - mówi Maczyński w rozmowie z WP. Informuje jednocześnie, że Federacja od początku pandemii naliczyła aż 120 domów pomocy społecznej, gdzie koronawirus się pojawił.

Koronawirus. "Poluzowanie dotarło do DPS"

Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił ostatnio: - Nadal podtrzymujemy dość duży reżim w przypadku domów pomocy społecznej. Podtrzymujemy stanowisko, że zakaz odwiedzin powinien nadal funkcjonować. Jednym z instrumentów objęcia specjalną opieką tych osób jest testowanie wszystkich nowo przyjmowanych do DPS.

W praktyce jednak jest inaczej. - W tej chwili problemem, który my widzimy, jest przestrzeganie procedur. Poluzowanie dotknęło społeczeństwo, w tym też dyrektorów i pracowników domów pomocy społecznej. Niektórzy stwierdzili – koronawirusa już nie ma, jest w odwrocie, nic strasznego się nie dzieje, nie musimy być tacy restrykcyjni jeśli chodzi o procedury - wyjaśnia Paweł Maczyński. I dotyczy to chociażby przyjmowania nowych osób do domów pomocy.