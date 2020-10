Koronawirus w szkołach. Kolejny rekord - placówki przechodzą na specjalny tryb nauczania

Resort edukacji przekazał w piątek, że w specjalnym trybie nauczania pracuje już blisko tysiąc placówek. 811 szkół działa w trybie mieszanym, zaś 208 w trybie całkowicie zdalnym. To najwyższy wynik od rozpoczęcia roku szkolnego - i prawie dwukrotny wzrost od ubiegłego tygodnia. Wtedy w trybie zdalnym lub hybrydowym kształciły 574 szkoły i placówki edukacyjne.

MEN informuje, że nadal otwarte jest 47,4 tys. placówek edukacyjnych, co stanowi 97,9 proc. ogólnej liczby. W komunikacie jednak nie ukryto, że liczby rosną. " W środę liczba placówek pracujących w trybie innym niż zdalny zaczęła rosnąć. W trybie mieszanym w środę pracowało 498 placówek oświatowych, a 110 w trybie zdalnym. W czwartek w trybie mieszanym pracowały 674 placówki, a w trybie zdalnym 147" - czytamy.

Koronawirus. Dariusz Piontkowski broni swoich decyzji ws. szkół

Z nieoficjalnych informacji zdobytych przez RMF FM wynika, że system nauki zdalnej ma zostać przywrócony etapowo . W pierwszym etapie na zajęcia w trybie on-line przejdą studenci uczelni wyższych. Później do nauki zdalnej powrócą uczniowie szkół ponadpodstawowych. Najmłodsze dzieci pozostaną jednak w szkołach.

Przypomnijmy, że jeszcze w sierpniu minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski zapewniał, że powrót do szkół będzie bezpieczny i jest wzorowany na zachodnich rozwiązaniach. Podczas konferencji polityk PiS z Podlasia był pytany, czy będzie istniała możliwość edukacji zdalnej, jeśli rodzice będą obawiali się zakażenia w szkole. - Szanowni państwo, rodzice nie są epidemiologami. My nasze wytyczne konsultowaliśmy z GIS i innymi podmiotami. Jesteśmy gotowi na bezpieczny powrót do tradycyjnej nauki - odpowiedział wtedy szef MEN.