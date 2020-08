MEN: 1 września rok szkolny tradycyjnie rozpocznie się w szkołach

- 1 września rok szkolny rozpocznie się w szkołach. Dzieci przyjdą do szkół, spotkają się ze sobą, poznają plan lekcji i w następnych dniach będą kształcić się w placówkach - ujawnił na konferencji prasowej minister edukacji narodowej. Resort opracował wytyczne dla szkół w związku z pandemią koronawirusa.

- Opracowaliśmy wytyczne razem z Głównym Inspektorem Sanitarnym tak, aby wiedzieć, jak zorganizować bezpieczny pobyt w szkole. Długo nad tym pracowaliśmy. Te wytyczne mówią dosyć szczegółowo, jak zorganizować lekcje, wydawać posiłki, co robić w sytuacji z problemami zdrowotnymi nauczyciela lub ucznia - ujawnił na konferencji prasowej Dariusz Piontkowski.

Minister edukacji narodowej przyznał, że "nie jest to rewolucja". - Te zasady obowiązywały przed wakacjami. To zbiór doświadczeń z zagranicy, ale także z kraju, na podstawie chociażby otworzenia przedszkoli - dodał polityk. Przekazał on, że podczas pobytu na terenie szkoły, nie będzie potrzebne zakrywanie ust i nosa.

- Jeżeliby zdarzyło się, że na danym terytorium doszłoby do wielu zakażeń, to dyrektor szkoły, wraz z pozytywną opinią powiatowego inspektora sanitarnego, będzie mógł ograniczyć funkcjonowanie placówki. Część dzieci będzie mogła uczestniczyć w tradycyjnej formie, a część przejdzie na nauczanie zdalne. Jeśli ryzyko będzie większe, to oczywiście będzie możliwość przejścia na całkowite nauczanie zdalne - przekazał minister edukacji narodowej.

Powrót do szkół. MEN: rodzice nie są epidemiologami

Według Piontkowskiego wszystkie szkoły są niemal gotowe do powrotu do "tradycyjnego modelu kształcenia". - Dyrektorzy mogą już przygotować nowe regulaminy placówek w oparciu o wytyczne. My niedługo opublikujemy odpowiednie rozporządzenie - dodał polityk. Resort w nadchodzących dniach zamierza konsultować się z wojewodami oraz kuratorami oświaty ws. nowego roku szkolnego.

Piontkowski był pytany, czy będzie istniała możliwość edukacji zdalnej, jeśli rodzice będą obawiali się zakażenia w szkole. - Szanowni państwo, rodzice nie są epidemiologami. My nasze wytyczne konsultowaliśmy z GIS i innymi podmiotami. Jesteśmy gotowi na bezpieczny powrót do tradycyjnej nauki - odpowiedział szef MEN.

Powrót do szkół. Wytyczne MEN: co najmniej jeden termometr bezdotykowy na szkołę

Równolegle do konferencji prasowej, resort udostępnił wytyczne do ponownego otwarcia szkół. Na ośmiu stronach oficjalnego dokumentu możemy dowiedzieć się, jak zorganizować funkcjonowanie zajęć szkolnych, stołówki oraz jak zapewnić higienę oraz czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni. Resort rekomenduje, aby dana szkoła "posiadała co najmniej jeden termometr bezdotykowy", a w salach gimnastycznych używany sprzęt sportowy oraz podłoga "powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach".

Jednocześnie pracownicy administracji. obsługi sprzątającej oraz personel kuchenny winien "ograniczyć kontakt z nauczycielami". Szkoły mają także "wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej oraz zapewnić uczniom korzystanie z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna".