Koronawirus w Senacie. Tomasz Grodzki: zrefundujemy badania parlamentarzystów

- Sanepid otrzymał listę osób, z którymi senator Libicki mógł mieć kontakt. To jest kilkadziesiąt osób: senatorowie, goście z ministerstw, pracownicy kancelarii - powiedział marszałek Senatu. Tomasz Grodzki podkreślił, że jest w kontakcie ze służbami sanitarnymi i przy organizacji pracy izby wyższej będzie się kierował ich rekomendacjami.

- Jeśli któryś z senatorów będzie się chciał przebadać u siebie, na własną rękę, to Senat zrefunduje koszty takiego badania. W środę zorganizujemy możliwość przebadania się dla posłów i senatorów w Warszawie - dodał Grodzki. Pytany o to, czy sam podda się takiemu badaniu, odpowiedział, że w momencie, kiedy Jan Libicki był przy Wiejskiej, on sam przebywał na urlopie.