Koronawirus w przedszkolach w Opolu. Masowe odsyłanie na kwarantannę

Koronawirus zaatakował przedszkola w Opolu. Obecność wirusa SARS-CoV2-2 stwierdzono w co najmniej trzech placówkach. To efekt III fali zakażeń koronawirusem, która od kilkunastu dni przechodzi przez Polskę.

Koronawirus atakuje przedszkola. Opole izoluje dzieci z trzech placówek

Koronawirus w Polsce. Będą lockdowny powiatowe? Rzecznik rządu Piotr Müller: to możliwe

Koronawirus w przedszkolach w Opolu. 76 dzieci na kwarantannie

Jedną z placówek, w której stwierdzono obecność koronawirusa, to przedszkole nr 5. Tam wyniki testów covidowych dały pozytywny wynik u jednej nauczycieli i pracownika niepedagogicznego.

W związku z obecnością koronawirusa w przedszkolu w Opolu na kwarantannę wysłano dwie grupy dzieci. Łącznie na przymusową izolację trafiło 36 przedszkolaków, które w domach zostaną do 8 marca.

Koronawirus został też stwierdzony u nauczycielek z przedszkoli nr 2 i 3. W pierwszej placówce na kwarantannę wysłano grupę 20 przedszkolaków z Opola (w wieku 4 i 5 lat - red.). Ich izolacja potrwa do 11 marca. To w tym przedszkolu koronawirus pojawił się już wcześniej. We wtorek 2 marca na kwarantannę wysłano tam 25 dzieci.