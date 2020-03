Koronawirus w Polsce. Zmarła następna osoba. Nowe dane Ministerstwa Zdrowia

"Potwierdzone przypadki dotyczą: 57 osób z woj. mazowieckiego, 9 osób z woj. śląskiego, 7 osób z woj. dolnośląskiego, 6 osób z woj. lubuskiego, 4 osób z woj. opolskiego, 3 osób z woj. świętokrzyskiego, 3 osób z woj. wielkopolskiego, 2 osób z woj. podkarpackiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz 1 osoby z woj. lubelskiego" - poinformowało we wtorek wieczorem Ministerstwo Zdrowia.

To oznacza, że we wtorek stwierdzono 256 nowych zakażeń w całym kraju, czyli najwięcej do tej pory w ciągu jednego dnia.